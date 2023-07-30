Пропаганда появляется в Minecraft, World of Tanks и других популярных играх и дискуссионных группах.

Российская пропаганда относительно военного вторжения в Украину распространяется в мире видеоигр, говорится в статье The New York Times.

Так, в игре Minecraft, принадлежащей Microsoft, российские игроки воспроизвели битву за захваченный оккупантами украинский город Соледар, разместив видео игры в российской соцсети ВКонтакте. Канал военной игры World of Tanks, посвященный 78-й годовщине поражения нацистской Германии в мае, воссоздал парад танков Советского Союза в Москве в 1945 году. На популярной игровой платформе Roblox пользователь создал массив внутренних войск МВД в июне по случаю празднования Дня России.

"Эти игры и смежные дискуссионные сайты, такие как Discord и Steam, становятся онлайн-платформами для российского агитпропа, распространяя среди новой, в основном более молодой аудитории, поток пропаганды, который Кремль использовал для оправдания войны на Украине", - отмечается в статье.

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Президент Microsoft Брэд Смит сообщил в апреле, что службы безопасности компании выявили недавние попытки России "проникнуть в некоторые из игровых сообществ", сославшись на примеры в Minecraft и в дискуссионных группах Discord.

Как отмечает NYT, хотя некоторые материалы отражают взгляды простых россиян, другие примеры свидетельствуют о причастности государства.

Как напоминает NYT, после вторжения России в Украину Microsoft приостановила новые продажи продуктов и услуг в Россию, но россияне продолжают находить способы использовать ее игры и такие сайты, как Discord и Steam, чтобы охватить более широкую аудиторию.

"Многие примеры пропаганды приведены на русском языке, что позволяет предположить, что целевая аудитория находится дома или среди русскоязычных в соседних странах, включая Украину", - говорится в статье.

Как отметил в комментарии изданию глава украинской консалтинговой компании Molfar, которая анализирует онлайн-угрозы, Артем Старосек, исследователи компании выявили более десятка случаев прокремлевской пропаганды в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder. Почти все превозносили победу Советского Союза над нацистской Германией — тему, которую Путин и его советники использовали, чтобы заручиться поддержкой сегодняшней войны. Некоторые из них имели явные связи с политическими партиями или государственными учреждениями.

В то же время некоторые онлайн-игры стали полем борьбы с пропагандой РФ

Так, компания из Германии создала компьютерную игру Death from Above - симулятор атак украинских беспилотников на российские войска.

А финская газета Helsingin Sanomat использовала видеоигру Counter-Strike, чтобы показать российской аудитории последствия войны в Украине.

Так, в игре была создана карта города, похожего на украинские населенные пункты, которые пострадали в результате зверств оккупантов. На карте журналисты разместили фотографии и записи, которые демонстрируют российскую агрессию.

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