Это очередная попытка достучаться до общества страны-агрессора.

Игры нередко использовались, как инструмент социального влияния. Это стало особенно актуально после полномасштабного вторжения России в Украину. Многие отечественные разработчики начали создавать проекты, которые показывают агрессию оккупантов и прославляют воинов ВСУ. Похожим путем пошли финские журналисты. Они решили продемонстрировать гражданам РФ последствия войны с помощью карты в Counter-Strike: Global Offensive.

Соревновательный шутер от Valve популярен во всем мире, включая Россию. По данным сервиса Leetify, 4 миллиона жителей РФ играют в CS:GO. Как сообщило издание Fast Company, этим решили воспользоваться финская газета Helsingin Sanomat и креативное агентство Miltton. Они поручили двум разработчикам карт из Дании и Австралии создать город в славянской стилистике, похожий на украинские населенные пункты, которые пострадали в результате зверств рашистов.

Локацию назвали de_voyna, и она отсылает к деоккупированному Херсону. На карте журналисты Helsingin Sanomat разместили фотографии и записи, которые демонстрируют российскую агрессию. Пользователи могут их свободно изучать во время матчей.

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"Мы видели, что там произошло и как ведут себя там русские. У нас более 1300 километров границы с Россией. Мы глубоко заинтересованы в том, что там происходит, и очень внимательно следим за происходящим. Люди имеют право знать. Мы хотим, чтобы молодые российские мужчины хоть на время задумались о том, что может существовать другая реальность по сравнению с той, которую преподносит их государство", — заявил один из журналистов.

Counter-Strike: Global Offensive: основные подробности

Это последняя игра из знаменитой серии командных шутеров, которая появилась благодаря модификации для Half-Life.

Пользователи в CS:GO участвуют в групповых матчах. Они делятся на террористов и правоохранителей. Каждая из команд должна устранить другую, однако на отдельных картах победа достигается с помощью взрыва/разминирования бомбы.

Counter-Strike: Global Offensive вышла 21 августа 2012 года исключительно на ПК. Игра до сих пор пользуется огромной популярностью среди фанатов шутеров.

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