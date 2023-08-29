Armored Core 6 возглавила чарт Steam, обогнав Baldur's Gate 3 / фото From Software

Игровой сервис Steam опубликовал рейтинг продаж за последнюю неделю. Лидирующую позицию у Baldur's Gate 3 перехватил Armored Core 6 – экшен, посвященный сражениям боевых роботов. 

Более того, новая игра от создателей Elden Ring сместила Starfield – теперь RPG от Bethesda занимает третью строчку. В пятерку лидеров также вернулся портативный ПК Steam Deck.

Сам еженедельный чарт Steam выглядит таким образом:

Видео дня
  • Armored Core VI: Fires of Rubicon
  • Baldur’s Gate 3
  • Starfield
  • Steam Deck
  • Call of Duty
  • Forza Horizon 5
  • The Texas Chain Saw Massacre
  • Wayfinder
  • Cyberpunk 2077
  • Sunkenland

Скриншот

Armored Core 6 — что нужно знать об игре

  • Новая часть стала первым проектом в серии меха-экшенов за последние 11 лет – последние годы команда From Software занималась разными частями Dark Souls и новыми IP (Elden Ring, Sekiro), а не своим старым детищем.
  • По жанру, это экшен-RPG с видом от 3-го лица о сражениях огромных роботов-механоидов, пилотировать которые и предстоит игроку. Как и в предыдущих частях серии, перед игроками раскрываются широкие возможности по кастомизации своего робота, которого можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя.
  • Критики высоко оценили новый проект From Software – по данным Metacritic, средняя оценка игры равна 87 баллам. В Steam у игры 83% положительных обзора. 
  • Armored Core 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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