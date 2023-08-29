Игровой сервис Steam опубликовал рейтинг продаж за последнюю неделю. Лидирующую позицию у Baldur's Gate 3 перехватил Armored Core 6 – экшен, посвященный сражениям боевых роботов.
Более того, новая игра от создателей Elden Ring сместила Starfield – теперь RPG от Bethesda занимает третью строчку. В пятерку лидеров также вернулся портативный ПК Steam Deck.
Сам еженедельный чарт Steam выглядит таким образом:
Видео дня
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Baldur’s Gate 3
- Starfield
- Steam Deck
- Call of Duty
- Forza Horizon 5
- The Texas Chain Saw Massacre
- Wayfinder
- Cyberpunk 2077
- Sunkenland
Armored Core 6 — что нужно знать об игре
- Новая часть стала первым проектом в серии меха-экшенов за последние 11 лет – последние годы команда From Software занималась разными частями Dark Souls и новыми IP (Elden Ring, Sekiro), а не своим старым детищем.
- По жанру, это экшен-RPG с видом от 3-го лица о сражениях огромных роботов-механоидов, пилотировать которые и предстоит игроку. Как и в предыдущих частях серии, перед игроками раскрываются широкие возможности по кастомизации своего робота, которого можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя.
- Критики высоко оценили новый проект From Software – по данным Metacritic, средняя оценка игры равна 87 баллам. В Steam у игры 83% положительных обзора.
- Armored Core 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.