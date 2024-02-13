Первыми играми Xbox, которых ждет релиз на конкурентных платформах, должны стать музыкальный экшен Hi-Fi Rush и ролевое приключение Pentiment.

Похоже, Microsoft и правда намерена всерьез взяться за выпуск своих главных эксклюзивов Xbox на сторонних платформах. Впрочем, не стоит ждать, что это явление сразу приобретет массовый характер.

По информации авторитетного издания The Verge, корпорация собирается начать с малого – перенести на PlayStation 5 и Nintendo Switch музыкальный экшен Hi-Fi Rush и ролевое приключение Pentiment.

Microsoft также рассматривает возможность мультиплатформенного релиза Sea of ​​Thieves – это может случиться позднее в 2024-м. Другие эксклюзивные тайтлы пока находятся на рассмотрении. Судя по всему, решение будет приниматься по каждому проекту в отдельности.

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Информация The Verge подтверждает активной циркулирующий в сети инфоповод о грядущем изменении стратегии Xbox по отношению к своим эксклюзивным играм. Утверждается, что компания намерена повысить доходы игрового подразделения за счет консолей конкурентов, а затем реинвестировать полученные средства в Xbox.

В любом случае о будущем Xbox мы сможем узнать уже 15 февраля. В этот день состоится специальный выпуск подкаста Xbox с Филом Спенсером.

Как сообщал УНИАН, в этом году стоит ждать выхода обновленной серии Xbox Series X/S. Они дебютируют осенью. Известно, что у старшей версии будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

В свою очередь, Sony готовит к выпуску PS5 Pro с более мощным железом. Консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз тоже состоится осенью 2024 года.

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