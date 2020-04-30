В Epic Games Store бесплатно раздают Crashlands и Amnesia: The Dark Descent
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача ролевого экшена Crashlands и хоррора Amnesia: The Dark Descent. Получить обе игры бесплатно можно будет до 7 мая.
Трейлер Amnesia: The Dark Descent
Что такое Amnesia: The Dark Descent
Amnesia: The Dark Descent – это хоррор с видом от первого лица. Действие происходит в XVIII веке. Главный герой, Даниэль, просыпается в старинном замке и не помнит, как тут оказался. Он находит записку, которую накануне сам себе написал. В ней говорится, что он выпил эликсир амнезии, чтобы избавиться от тяжелых душевных ран. Также в записке говорится, что Даниэлю нужно спуститься в глубины замка и убить некоего Александра Бренненбургского. Но стоит быть осторожным, поскольку за Даниэлем идет Тень – «оживший кошмар, сметающий все на своем пути». Пробирая по мрачным коридорам, игроку предстоит исследовать замок и восстанавливать память, а также прятаться от монстров.
Получить The Dark Descent бесплатно можно здесь.
Трейлер Crashlands
Что такое Crashlands
Crashlands – это приключенческий ролевой экшн в открытом мире. Играть предстоит за космического перевозчика, груз которого перехватил пришелец. В попытках вернуть свое, герой оказывается на неизвестной планете. Тут ему предстоит выживать, исследовать новый мир, строит убежище, оружие и прочие вещи. Всего в игре можно изготовить более 500 предметов. Crashlands вышла в 2016 году и была тепло принята критиками и геймерами.
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