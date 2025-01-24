Модератор сабреддита по DnD заявил, что такое решение позволило быстро выявлять "придурков" и банить их.

После выступления Илона Маска на инаугурации Дональда Трампа, где бизнесмен очень недвузначно вскинул правую руку под прямым углом, перед этим приложив её к сердцу. Маск проделал этот жест дважды, чем вызвал очень бурную реакцию в интернете.

После этого крупнейшие общества Reddit, вроде r/Fantasy, r/RPG и r/DnD, стали сразу же удалять посты, в которых есть ссылки на X (бывший Twitter), социальную сеть, которая сейчас принадлежит Маску.

Модератор сабреддита по Old School Renaissance, направлению в настольных играх, который первый ввёл ограничения на Twitter, написал, что он не клеймит никого нацистом, но если человек дважды показал нацистское приветствие на общественном мероприятии, то как ещё называть такую личность.

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На сабреддите DnD решение о бане Twitter решили отдать на суд пользователям. По результатам опроса, более 15 тысяч человек проголосовали за блокировку ссылок на X.

После этого модератор форума написал, что в комментариях разразился настоящий холивар, который, впрочем, помог выявить пользователей, которые не сильно вписываются в сообщество любителей DnD:

"Это обсуждение было настоящим испытанием для модерации, но оно отлично справилось с задачей, вытащило всех придурков из тени, чтобы мы могли их забанить".

Но дальше всех пошёл сабреддит r/Fantasy, там банят вообще все материалы, которые хоть как-то связаны с Twitter, в том числе и скриншоты и видео из социальной сети.

Ранее мы рассказывали, что герой Маска в Path of Exile 2 проходил данжи, когда сам бизнесмен был на инаугурации Трампа. Это железное подтверждение того, что Маск кому-то заплатил за бустинг аккаунта.

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