Во время выступления он танцевал и кричал от радости.

Основатель SpaceX и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства США Илон Маск выступил в Вашингтоне после инаугурации Дональда Трампа.

На арене Capital One миллиардер обратился к людям с призывом представить, как было бы здорово, если бы американские астронавты установили флаг Соединенных Штатов Америки на Марсе:

"Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, наконец - безопасные границы, разумные расходы. Базовые вещи. И мы возьмем DOGE на Марс!".

В сети сейчас активно обсуждают жест, который он сделал во время выступления - Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх. Его уже сравнили с нацистским приветствием. Сам миллиардер сказал, что "отдает людям свое сердце".

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В открытых источниках также можно найти информацию о салюте Беллами, который выполняется похожим образом. С 1982 года американские скауты поднимали к груди руку, а затем резко сбрасывали вверх и направляли ее на флаг во время ритуала произнесения клятвы верности ему.

Инаугурация Трампа

Как известно, 20 января Дональд Трамп принял президентскую присягу. Он назвал это "днем освобождения Соединенных Штатов Америки".

В своей речи политик пообещал закончить "все войны", запустить американских астронавтов на Марс, провести массовую депортацию и установить контроль над Панамским каналом.

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