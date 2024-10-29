Nvidia просит пользователей срочно обновить свои видеокарты: в чем проблема

Свежая версия фирменного ПО, которую еще не все успели установить, закрывает сразу 8 серьезных уязвимостей в системе безопасности.

Компания NVIDIA отчиталась об устранении восьми критических уязвимостей в своем фирменном программном обеспечении. Из них 6 касаются графических драйверов для видеокарт GeForce, а две – программного обеспечения Nvidia vGPU.

Как объясняют разработчики, все уязвимости, за исключением одной, позволяли злоумышленникам запускать произвольный код и повышать привилегии в затронутых системах. Подробнее о самих уязвимостях можно узнать тут.

Все обнаруженные дыры в безопасности были устранены в драйвере GeForce 566.03. Nvidia настоятельно рекомендует всем пользователям своих видеокарт поскорее обновить фирменное ПО до последней версии и избежать проблем.

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Для этого надо:

Откройте Geforce Experience и нажмите Check for Updates ("Проверить наличие обновлений").

Приложение автоматически определит последнюю версию драйвера, соответствующего вашей видеокарте.

Нажмите Download ("Скачать") и выберите Quick Install ("Быстрая установка"), чтобы завершить обновление драйвера.

Ранее в сеть "слили" характеристики и цены GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Флагманская модель будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ VRAM и энергопотреблением 600 Вт. Презентовать новое поколение должны в январе 2025 года.

Недавний опрос Steam показал, что видеокартами от Nvidia свои ПК оснастили более 77% пользователей, тогда как доля AMD составляет всего 15%. Самой популярной моделью является RTX 3060, но в спинку ей дышит RTX 4060.

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