Nvidia просит пользователей срочно обновить свои видеокарты: в чем проблема

Компания NVIDIA отчиталась об устранении восьми критических уязвимостей в своем фирменном программном обеспечении. Из них 6 касаются графических драйверов для видеокарт GeForce, а две – программного обеспечения Nvidia vGPU.
Как объясняют разработчики, все уязвимости, за исключением одной, позволяли злоумышленникам запускать произвольный код и повышать привилегии в затронутых системах. Подробнее о самих уязвимостях можно узнать тут.
Все обнаруженные дыры в безопасности были устранены в драйвере GeForce 566.03. Nvidia настоятельно рекомендует всем пользователям своих видеокарт поскорее обновить фирменное ПО до последней версии и избежать проблем.
Для этого надо:
- Откройте Geforce Experience и нажмите Check for Updates ("Проверить наличие обновлений").
- Приложение автоматически определит последнюю версию драйвера, соответствующего вашей видеокарте.
- Нажмите Download ("Скачать") и выберите Quick Install ("Быстрая установка"), чтобы завершить обновление драйвера.
Ранее в сеть "слили" характеристики и цены GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Флагманская модель будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ VRAM и энергопотреблением 600 Вт. Презентовать новое поколение должны в январе 2025 года.
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