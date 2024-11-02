В подборку вошли ускорители всех трех производителей: Nvidia, AMD и Intel.

Популярный портал об играх IGN опубликовал свежий материал, посвященный видеокартам. На этот раз внимание уделили бюджетным ускорителям, которые можно купить осенью 2024-го. В подборку вошли GPU всех трех производителей: Nvidia, AMD и Intel.

Согласно недавнему обзору оборудования Steam, более 55% геймеров сейчас обходятся разрешением Full HD. С этими карточками можно комфортно играть в 1080p еще много лет, а некоторые способны обеспечить приличную частоту кадров при 1440p.

На первом месте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC Edition с 8 ГБ памяти. Речь не конкретно про модель от ASUS, хоть она и считается самым оптимальным выбором за счет конструкции из 3 вентиляторов и массивного радиатора.

с 8 ГБ памяти. Речь не конкретно про модель от ASUS, хоть она и считается самым оптимальным выбором за счет конструкции из 3 вентиляторов и массивного радиатора. Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 на втором месте, как более доступная альтернатива Intel для бюджетного гейминга. К плюсам модели авторы топа отнесли 16 ГБ памяти, отличную производительность трассировки лучей и разумную стоимость в $329. Однако есть и компромисс: у видеокарт Intel крайне нестабильные драйвера.

на втором месте, как более доступная альтернатива Intel для бюджетного гейминга. К плюсам модели авторы топа отнесли 16 ГБ памяти, отличную производительность трассировки лучей и разумную стоимость в $329. Однако есть и компромисс: у видеокарт Intel крайне нестабильные драйвера. Далее идет Gigabyte AMD Radeon RX 7600 OC , как лучший бюджетный графический процессор AMD. Видеокарта предлагает отличную производительность в 1080p и 1440p, хотя на трассировку лучей рассчитывать не стоит.

, как лучший бюджетный графический процессор AMD. Видеокарта предлагает отличную производительность в 1080p и 1440p, хотя на трассировку лучей рассчитывать не стоит. MSI GeForce RTX 3050 Gaming X признана лучшей в бюджете до $200. Поскольку она использует ядра Tensor третьего поколения, карточка по-прежнему имеет доступ к DLSS 2.0, что немного увеличивает ценность и компенсирует часть потерянной производительности в играх, которые его поддерживают.

признана лучшей в бюджете до $200. Поскольку она использует ядра Tensor третьего поколения, карточка по-прежнему имеет доступ к DLSS 2.0, что немного увеличивает ценность и компенсирует часть потерянной производительности в играх, которые его поддерживают. Замыкает топ-5 Acer Predator BiFrost Intel Arc A750, для пользователей, которые не против попробовать нечто новое и при этом хотят сэкономить. Ускоритель способен конкурировать по производительности с RTX 4060, но стоит дешевле, говорят журналисты.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, Nvidia попросила пользователей срочно обновить драйвера видеокарт. Свежая версия фирменного ПО, которую еще не все успели установить, закрывает сразу 8 серьезных уязвимостей в системе безопасности.

А меж тем AMD представила накануне "лучший в мире игровой процессор". Это 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D со 104 МБ кэша, частотой до 5,2 ГГц и TDP 120 Вт.