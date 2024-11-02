Популярный портал об играх IGN опубликовал свежий материал, посвященный видеокартам. На этот раз внимание уделили бюджетным ускорителям, которые можно купить осенью 2024-го. В подборку вошли GPU всех трех производителей: Nvidia, AMD и Intel.
Согласно недавнему обзору оборудования Steam, более 55% геймеров сейчас обходятся разрешением Full HD. С этими карточками можно комфортно играть в 1080p еще много лет, а некоторые способны обеспечить приличную частоту кадров при 1440p.
- На первом месте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC Edition с 8 ГБ памяти. Речь не конкретно про модель от ASUS, хоть она и считается самым оптимальным выбором за счет конструкции из 3 вентиляторов и массивного радиатора.
- Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 на втором месте, как более доступная альтернатива Intel для бюджетного гейминга. К плюсам модели авторы топа отнесли 16 ГБ памяти, отличную производительность трассировки лучей и разумную стоимость в $329. Однако есть и компромисс: у видеокарт Intel крайне нестабильные драйвера.
- Далее идет Gigabyte AMD Radeon RX 7600 OC, как лучший бюджетный графический процессор AMD. Видеокарта предлагает отличную производительность в 1080p и 1440p, хотя на трассировку лучей рассчитывать не стоит.
- MSI GeForce RTX 3050 Gaming X признана лучшей в бюджете до $200. Поскольку она использует ядра Tensor третьего поколения, карточка по-прежнему имеет доступ к DLSS 2.0, что немного увеличивает ценность и компенсирует часть потерянной производительности в играх, которые его поддерживают.
Замыкает топ-5 Acer Predator BiFrost Intel Arc A750, для пользователей, которые не против попробовать нечто новое и при этом хотят сэкономить. Ускоритель способен конкурировать по производительности с RTX 4060, но стоит дешевле, говорят журналисты.
Как сообщал УНИАН, Nvidia попросила пользователей срочно обновить драйвера видеокарт. Свежая версия фирменного ПО, которую еще не все успели установить, закрывает сразу 8 серьезных уязвимостей в системе безопасности.
А меж тем AMD представила накануне "лучший в мире игровой процессор". Это 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D со 104 МБ кэша, частотой до 5,2 ГГц и TDP 120 Вт.