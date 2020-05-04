Пятерых игроков в CS:GO будут судить за договорные матчи

Геймерам грозит до 10 лет тюрьмы.

Полиция штата Виктория (Австралия) предъявила обвинения пятерым игрокам в связи с махинациями на ставках по матчам киберспортивной лиги шутера Counter-Strike: Global Offensive.

Об этом сообщает портал ABC News.

Расследование началось еще весной 2019 года. Тогда полиция получила информацию от букмекерского агентства о деятельности, связанной с неназванным турниром по CS:GO. В агентстве утверждали, что игроки организовывали собственный проигрыш в матчах, на которые впоследствии делали ставки.

Подозреваемые были задержаны. Ими оказались четверо 20-летних игроков и один 27-летний геймер. Все учились в одном учреждении и ранее не совершали правонарушений. По данным полиции, игроки смогли заработать на ставках минимум 30 тысяч долларов. Кроме того, одного из подозреваемых также обвинили в хранении марихуаны.

Обвиняемые предстанут перед судом 15 сентября. Согласно законодательству Австралии, за организацию договорных спортивных матчей и махинаций со ставками им грозит до 10 лет лишения свободы.