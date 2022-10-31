Без применения модификаций не обошлось.

Фанаты Minecraft способны создавать поистине колоссальные творения. В качестве примеров можно вспомнить летающий город из нескольких островов или копию Хогвартса из "Гарри Поттера". Но иногда они концентрируются на более мелких сооружениях, уделяя все внимание деталям. Такие постройки не уступают в зрелищности огромным городам в Minecraft. Это подтверждает недавняя работа посетителя форума Reddit под псевдонимом Zmilkirill. Энтузиаст смог создать в игре реалистичный современный танк.

Чтобы построить технику, пользователь вооружился двумя модификациями. Первая называется Little Blocks и позволяет более гибко использовать стандартные блоки, превращая их в разные предметы. А вторая, Chisels and Bits, расширяет инструментарий предыдущего мода и упрощает создание детальных конструкций с тонкой настройкой.

Танк за авторством Zmilkirill выглядит действительно реалистично. Он обладает гусеничными шасси, пушкой, характерными изгибами в передней части и другими особенностями. Техника похожа на современные модели, которые есть на вооружении европейских стран.

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Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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