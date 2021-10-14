Энтузиаст смог развить до максимума навыки кражи и владения одноручным оружием.

Некоторые фанаты игр любят ставить перед собой сложные задачи, чтобы потом их выполнять. Например, один из поклонников World of Warcraft решил создать пандарена-пацифиста. Он прокачался до максимального уровня с помощью собирательства в начальной локации своей расы и отказался присоединяться к Альянсу или Орде. На днях о не менее странном достижении рассказал посетитель форума Reddit под псевдонимом Harlen_Sinclair. Игрок развил персонажа до 241 уровня в The Elder Scrolls V: Skyrim, не выходя за пределы стартового города.

Экшен-RPG Bethesda Game Studios начинается с поездки в телеге. Дальше игрока привозят на казнь в небольшое поселение Хелген. Приговор так и не привели в действие из-за нападения дракона Алдуина. После этого этапа у пользователя появляется возможность исследовать открытый мир, однако Harlen_Sinclair решил поступить иначе. Он не выходил за пределы Хелгена, пока не достиг 241 уровня. Параллельно энтузиаст прокачал до максимума навыки кражи и владения одноручным оружием. Сколько времени потратил игрок, неизвестно. Наверняка речь о сотнях часов, ведь в Хелгене нет квестов — остается только воровать и сражаться.

Проблемы, с которыми столкнулся пользователь

Когда Harlen_Sinclair решился покинуть стартовую локацию, то обнаружил одну неприятность.

В Skyrim уровень противников автоматически повышается в соответствии с развитием главного героя. И пока энтузиаст прокачивался в Хелгене, враги в остальном мире тоже постепенно усиливались.

После выхода из начальной локации Harlen_Sinclair увидел, что все недруги обладают максимальным уровнем. А у него была лишь стартовая экипировка, и это значительно осложнило дальнейшее продвижение по сюжету.

Автор: Назар Степорук