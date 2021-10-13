Для многих людей это может стать причиной, чтобы не обновлять игру до Anniversary Edition.

Многочисленные модификации — это одна из основных причин, почему The Elder Scrolls V: Skyrim до сих пор пользуется популярностью. С их помощью знаменитую экшен-RPG можно преобразить до неузнаваемости. Однако недавно стало известно, что анонсированное этим летом юбилейное издание игры с подзаголовком Anniversary Edition не будет поддерживать большинство модов. По крайней мере, на выходе.

Неприятной новостью на Reddit поделился автор многих любительских творений для Skyrim под псевдонимом extrwi. Он изучил техническую часть Anniversary Edition и поделился печальным наблюдением. В юбилейном издании разработчики заменили Visual Studio 2015 на Visual Studio 2019. Это программа с интегрированной средой для создания ПО. Новая версия не поддерживает моды, созданные на Visual Studio 2015. Энтузиастам придется адаптировать свои проекты с учетом изменений. Но захотят ли они это сделать, пока неизвестно.

Extrwi уже обсудил с Bethesda Game Studios описанное изменение. Разработчики подтвердили опасения, однако не смогли предложить решение. Так что на запуске издание Anniversary Edition действительно не будет поддерживать большинство модов. Владельцы Special Edition смогут обновиться до юбилейной версии за доплату. Но фанатам модификаций нужно тщательно подумать, стоит ли это делать.

Что войдет в TES V Skyrim: Anniversary Edition

Юбилейное издание включает саму игру и добавки Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn;

Более 500 элементов эксклюзивного дополнительного контента из Creation Club, в том числе боссы, предметы, заклинания, подземелья и даже задания.

Обладатели Special Edition получат рыбалку, режим выживания и новый квест "Святые и соблазнители". Все это также войдет в Anniversary Edition.

Автор: Назар Степорук