Для этого необходимо найти редкое оружие.

Маления, Клинок Микеллы — это самый сложный босс в Elden Ring. Конечно, энтузиасты убивали его и голым персонажем первого уровня, и одной рукой без прокачки. Однако для подавляющего большинства пользователей битва с главгадом становится невыносимым испытанием. Именно поэтому игроки с момента релиза Elden Ring ищут способы, как упростить сражения. И недавно посетитель форума Reddit под псевдонимом PalpitationWitty8195 предложил свой вариант.

В экшен-RPG FromSoftware драться проще с использованием заклинаний. Таким способом можно держать дистанцию и наносить существенный урон. Однако PalpitationWitty8195 доказал, что Малению легко убить с применением редкого двуручного оружия — Большого меча Ордовиса. Его можно найти в могиле героя Ауризы неподалеку от северного входа в Лейнделл.

Этот меч обладает навыком Вихрь Ордовиса — мощной атакой с ударом об землю и уроном по области. Именно она позволит с минимальными усилиями победить Малению.

Видео дня

В ролике ниже показывается сражение PalpitationWitty8195 с боссом. Энтузиаст сначала сбил главгада с ног, а затем применил Вихрь Ордовиса. Навык оглушает Малению и позволяет нанести критический урон. Затем пользователь просто повторил цикл несколько раз. Если активировать способность, а затем совершать критический удар по обездвиженному боссу, то он не сможет ни разу атаковать героя на первой стадии.

После трансформации Малении PalpitationWitty8195 применял ту же тактику. Главное, вовремя отбежать от первой атаки главгада, затем сблизиться и успеть активировать Вихрь Ордовиса. Пользователям также важно помнить о запасе маны и пить зелья, чтобы постоянно активировать навык оружия.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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