Разработчики вывели реализм в игре на невероятный уровень.

Red Dead Redemption 2 нередко называют самой реалистичной игрой, причем вполне заслужено. Ковбойский экшен наполнен мелкими деталями, которые поражают воображение. Например, строители в RDR 2 прокладывают железную дорогу в режиме реального времени. А сейчас пользователи обнаружили не менее удивительную и одновременно жуткую особенность, связанную с расчленением.

В Red Dead Redemption 2 при стрельбе по врагам из последних обильно льется кровь. А если взорвать противников, то можно увидеть в воздухе их конечности. Однако на этом детализация тел не заканчивается.

Как выяснил посетитель форума Reddit под псевдонимом deutschesgesetzbuch_, у врагов может отлетать челюсть — полностью или кусками. Энтузиаст запечатлел эту интересную и отталкивающую деталь с помощью фоторежима. Ряд зубов отделяется от тела, если выстрелить в голову из мощного оружия на ближней дистанции. Например, для этого дела подойдет обрез. Правда, слабонервным рассматривать вражеские челюсти не рекомендуется.

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Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,7 балла, проголосовало 20 358 человек.

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