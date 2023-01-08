Они действительно забивают путевые костыли в шпалы.

Red Dead Redemption 2 можно вполне справедливо назвать самой детализированной игрой в открытом мире. Rockstar Games реализовала множество мелочей, которые заставляют поверить в виртуальный Дикий Запад. Одну из них недавно обнаружил пользователь под псевдонимом Bigsherpa. Он заметил, что неигровые персонажи-работники строят железную дорогу в реальном времени.

Не секрет, что у NPC в Red Dead Redemption 2 есть свой распорядок дня. В него входит определенная работа, передвижение по сложным маршрутам, отдых и сон. Будить, персонажей, кстати не рекомендуется, иначе можно услышать в свой адрес несколько крепких словечек.

У строителей железной дороги тоже есть свой график. Они добросовестно прокладывают ж/д пути, причем в режиме реального времени. На видео ниже Bigsherpa заметил, что персонажи действительно забивают костыли в шпалы. NPC делают это медленно — на один уходит более десяти ударов. Но самое странное, что после первого костыля работник переходит ко второму.

Видео дня

Вероятнее всего, персонажи усердно трудятся только под надзором игрока. В остальное время железную дорогу вряд ли строят, ведь такие изменения в открытом мире требовали бы немалой вычислительной мощности.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 балла, проголосовало 19 896 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: