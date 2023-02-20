В список вошел и шейдер с имитацией трассировки лучей.

The Elder Scrolls V: Skyrim хоть и вышла более 11 лет назад, отлично сохранилась в плане атмосферы, геймплея и истории вселенной. А вот графика в проекте ощущается устаревшей даже в последнем переиздании. Именно поэтому пользователи активно устанавливают модификации, которые преображают визуальные аспекты. Правильная подборка модов действительно способна поставить Skyrim в один ряд с современными релизами. Это доказал автор YouTube-канала Digital Dreams в своем свежем видео. Блогер показал, как выглядит культовая экшен-RPG c 1800 модификациями.

Энтузиаст использовал фанатские творения, которые преображают все графические аспекты. В список вошел и Reshade Ray Tracing — шейдер с имитацией эффектов трассировки лучей. Значительная часть модов посвящена улучшению текстур. Все поверхности и объекты стали отображаться в повышенном разрешении. Детализация тоже выросла, что особенно заметно при изучении строений.

Модификации также подтянули растительность, сделав ее более густой и реалистичной. Положительные изменения заметны и в освещении с тенями, которые смягчили общую картинку. Персонажи обзавелись плавными анимациями, а визуальные эффекты теперь меньше режут глаз.

В целом, Skyrim значительно похорошела, но остаются вопросы к производительности. Digital Dreams запускал игру с модификациями на ПК с видеокартой NVIDIA RTX 4090. На более слабых системах возможны проблемы.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

Вас также могут заинтересовать новости: