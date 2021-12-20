Гуманоидные враги в The Elder Scrolls V: Skyrim обычно умирают от одного прицельного залпа из лука в голову. Хедшот всегда должен наносить критический урон, что в целом логично. Но в знаменитой экшен-RPG от Bethesda Game Studios озвученное правило работает не всегда. Иногда стрела в голове не приводит к смерти, что доказал посетитель форума Reddit под псевдонимом sad-meal.Читайте такжеИгрок в Skyrim прокатился на драконе, сидя верхом на лошади

В ролике ниже демонстрируется, как пользователь забрался в подземелье к разбойникам. Он скрытно передвигался и старался не привлекать внимания противников. Затем sad-meal заметил врага, отошел на безопасную дистанцию и совершил прицельный залп из лука. Стрела попала недругу в голову, но он выжил. Более того, противник с напарником раскрыли местоположение игрока и убили его. Самое странное, что анимация смертельного выстрела активировалась, но враг не получил урона и продолжил двигаться со стрелой в затылке.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, строить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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Автор: Назар Степорук