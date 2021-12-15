Когда изучил весь мир, но хочется еще больше развлечений.

Сообщество The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает удивлять тайнами, достижениями и даже странными поступками. К последним, например, относится полет на драконе, сидя верхом на лошади. Посетитель форума Reddit под псевдонимом NotSweetroll доказал, что такое вполне возможно.Читайте такжеИгрок выяснил жуткую тайну о расе аргониан из Skyrim

В ролике ниже демонстрируется, как энтузиаст верхом на коне забрался на гору, где обитал дракон. Он заехал с задней стороны убежища, чтобы совершить хитрый трюк. Когда NotSweetroll достиг вершины, то спрыгнул вниз на руины, а затем приземлился прямо на спину дракона. Тот сразу же взлетел в воздух и поднял с собой игрока.

Несколько секунд энтузиаст катался на древнем ящере вместе со своей лошадью. Однако в Skyrim такой трюк не предусмотрен, так что модели коня и дракона не стыковались. А когда игрок слетел со своего "транспорта", то начал плыть по воздуху. Видимо, NotSweetroll забрался на слишком большую высоту, и это вызвало технический сбой.

Кратко о достижениях фанатов Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения.

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Фанат под псевдонимом TheFogFrog прошел Skyrim с помощью одних лишь удочек.

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Автор: Назар Степорук