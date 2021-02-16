Новая бесплатная неделя в Star Citizen / фото twitter.com/RobertsSpaceInd

В космическом симуляторе Star Citizen стартовал новый бесплатный период. Опробовать игру, которая уже почти 9 лет находится в разработке, можно до 26 февраля.

Об этом разработчики сообщили в Твиттере.

На время акции геймерам будет доступна альфа-версия 3.12 игры Star Citizen, а также 6 космических кораблей, и два режима: Arena Commander и Star Marine. В первом будут воздушные сражения, а во втором – шутер от первого лица.

В Star Citizen помимо воздушных боев есть обычные перестрелки / фото twitter.com/RobertsSpaceInd

Чтобы сыграть в Star Citizen бесплатно, нужно зайти на сайт игры.

Подробно о Star Citizen

  • Star Citizen – это космический симулятор от создателя культовой серии Wing Commander Криса Робертса.
  • Игру начали делать еще в 2012 году. Стоимость разработки уже превысила $315 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга.
  • Действие Star Citizen разворачивается в далеком будущем. Человечество заселило множество планет в пределах галактики, но по мере исследования новых территорий люди встречали другие цивилизации. С некоторыми из них удалось наладить торговые и дипломатические отношения, а с другими пришлось воевать. Большая часть человечества оказалась собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.
  • В сюжетной кампании под названием Squadron 42 сыграли такие актеры как Марк Хэмилл ("Звездные войны"), Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"), Гэри Олдман ("Пятый элемент"), Марк Стронг ("Kingsman: Секретная служба") и Генри Кавилл ("Ведьмак").
  • Интересно, что сам сюжетный режим не являлся главной задачей разработчиков. Изначально они делали упор на мультиплеер.
  • Спустя 9 лет разработки ни у Star Citizen, ни у Squadron 42 нет точной даты выхода. Пользователи могут заплатить $45, чтобы получить стартовый пакет игры – доступ к альфа-билду.

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Автор: Сергей Коршунов