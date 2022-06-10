Это будет изометрический боевик с тактическими элементами.

В рамках шоу Summer Game Fest студия Tindalos Interactive и издательство Focus Entertainment анонсировали новую игру во вселенной "Чужих" — изометрический боевик с вкраплениями тактики Aliens: Dark Descent. Разработчики показали кинематографический трейлер, несколько геймплейных кадров и поделились подробностями.

Пользователям предстоит возглавить команду колониальных морпехов, которые должны разобраться с нашествием ксеноморфов на Луне Лета. Детали сюжета пока не разглашаются, но известно, что игроки встретятся не только с чужими. Они также столкнутся с наемниками корпорации "Вейланд-Ютани" и некой секретной угрозой, которой отведена важная роль в истории.

Бойцам из отряда можно отдавать приказы в сражениях. Каждый солдат имеет древо прокачки с выбором специализации и способностей. Доступное оружие, доспехи и пассивные бонусы тоже зависят от развития. Пользователи вольны создать уникальную команду, скомбинировав разных персонажей.

Другие подробности Aliens: Dark Descent

Сражения разворачиваются на обширных уровнях. На локациях можно открывать короткие пути, обустраивать безопасные зоны и устанавливать датчики движения. Все это поможет побеждать.

Разработчики пообещали реализовать много видов врагов. Например, среди ксеноморфов появятся преторианцы и королева.

Противники будут адаптировать свою тактику нападения под действия игрока.

У солдат есть показатель психического рассудка, за которым нужно следить. Ментальный срыв в сражении может легко привести к потерям.

Aliens: Dark Descent выйдет в 2023 году на ПК, Xbox One, Xbox Series X, Series S, PS5 и PS5.

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