Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а игровой процесс завязан на использование микрофона.

Игровые СМИ обратили внимание на трейлер необычного ужастика под названием Don't Scream. На первый взгляд, это самый обыкновенный представитель инди-жанра. Однако у игрушки есть очень уникальная идея – если вы закричите, придется начинать сначала.

Ужастик воссоздает события Хэллоуинской ночи 1993 года, а игровой процесс завязан на использование микрофона. Во время прохождения нужно бродить по мрачному лесу, где происходят странные вещи, на которые нельзя реагировать криком. Визуальный стиль Don't Scream вдохновлен видеозаписями 90-х годов, которые сняты на камеру.

Сама игра длится всего лишь 18 минут. Подвох в том, что время в игре идет только в том случае, когда персонаж двигается. Разработчики обещают десятки динамичных пугающих ситуаций, а каждое прохождение будет уникальным.

В раннем доступе Don't Scream выйдет уже 27 октября. А пока игру можно добавить в список желаемого Steam.

Этот октябрь завалит нас игровыми релизами. Каждый из игроков найдет что-то свое: от долгожданных сиквелов до игр по комиксам и мультсериалам. Одним из самых ожидаемых проектов считается психологический триллер Alan Wake 2 от Remedy. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что игра получит официальную украинскую локализацию.

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