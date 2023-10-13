Новинка предлагает 23,8-дюймовый экран IPS с разрешением 1080p и частотой обновления 100 Гц.

Китайская фирма Xiaomi вывела на рынок под брендом Redmi один из самых доступных мониторов в своем классе. Это уникальный девайс, который подойдет как для решения офисных и домашних задач, так и для видеоигр, пишет ресурс GizmoChina.

Полное название модели – Redmi Display A24. Монитор оснащен 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080p, 99% охватом цветового пространства sRGB, яркостью до 250 нит и временем отклика 6 мс. Частота обновления достигает 100 Гц – у обычных мониторов, напомним, она 60 Гц.

Из интерфейсных разъемов установлены DisplayPort 1.4 и HDMI, монитор поставляется с регулируемой по наклону подставкой. Также есть функция Low Blue Light – она уменьшает интенсивность вредного синего излучения от подсветки и снижает нагрузку на глаза во время длительного использования.

Видео дня

Redmi Display A24 уже продается в Китае всего за 499 юаней (около 2500 грн), поэтому скоро он должен появиться и на AliExpress. Появится ли новинка на глобальном рынке информации пока нет.

К слову, если вы в поисках недорогого игрового монитора, Xiaomi до этого выпустила Redmi Gaming Display G27Q. Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и скоростью отклика 1 мс, а стоит он дешевле 200 долларов.

Позже в этом месяце у Xiaomi запланирована презентация флагманской серии Xiaomi 14. По слухам, вместе с флагманской серией производитель представит совершенно новую ОС, которая придет на смену MIUI.

Вас также могут заинтересовать новости: