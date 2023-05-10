Ролики из игры набирают миллионы просмотров в TikTok.

Похоже, на горизонте замаячил новый хит. Польская студия Fumi Games полноценно анонсировала шутер Mouse с черно-белой стилистикой в духе старых мультфильмов Disney.

"Окунитесь в мир мультипликационной анимации и ретро-приключение, наполненное экшеном, в Mouse. Вдохновленная лучшими образцами анимации "резиновых шлангов" 30-х годов и классическим нуарным стилем, этот ретро-шутер — сюжетно обусловленный опыт, который отправит вас в захватывающее путешествие по опасному и коррумпированному городу", — сказано на странице игры в Steam.

Разработчики пообещали реализовать интригующую историю, наполненную предательствами и неожиданными поворотами. Однако более конкретными деталями Fumi Games не поделилась.

Другие подробности Mouse

Основу геймплея в свежем шутере составляют перестрелки. Пользователи смогут применять разнообразное оружие — от револьверов до автоматов и динамита. Главный герой также обладает арсеналом навыков.

Оружие и способности можно улучшать, чтобы подчеркнуть свой стиль боя. Бонусы покупаются в торговых автоматах, которые разбросаны по городу.

Судя по роликам, перестрелки ощущаются динамичными. Главный герой может прыгать, быстро передвигаться, совершать рывки и выполнять серию ударов на ближней дистанции.

Mouse еще до полноценного анонса стала хитом в TikTok. Fumi Games публиковала ролики со своими наработками, которые набирали миллионы просмотров.

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