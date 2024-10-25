Знаменитый разработчик порассуждал о ценности искусства и наследии автора.

Хидео Кодзима, легендарный создатель Death Stranding и серии Metal Gear, недавно дал интервью японскому изданию Anan News (которое перевело AUTOMATON), где не только ответил на вопросы фанатов, но и приоткрыл завесу над своим творческим процессом.

Кодзима убеждён, что важнейшая задача любого разработчика - создавать проекты, которые приносят личное удовлетворение. По его словам, если сам создатель не доволен результатом, то и игроки этого не почувствуют. Он ставит перед собой цель делать игры, которые останутся актуальными и через десятилетия, даже когда его самого уже не будет. Это как создать культурное наследие, которое будет вызывать восхищение будущих поколений.

Искусство всегда меняется, его оценка эволюционирует со временем. То, что мы создаём сейчас, может быть оценено и через сотни лет, так же как картины мастеров прошлого оценивают сегодня. Если моя работа сможет впечатлить даже пришельцев через столетия, то, значит, я сделал что-то действительно стоящее.

Кодзима также рассказал, что считает себя счастливым человеком, ведь судьба привела его в игровую индустрию. Он шутит, что даже в загробной жизни продолжил бы создавать игры, чтобы развлекать души умерших.

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Сейчас Kojima Productions трудится над продолжением Death Stranding, релиз которого ожидается в 2025 году на PS5. Также в разработке находятся ещё несколько проектов, которые будут "не похожи ни на что другое" как выразился сам Кодзима.

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