Симулятор фермы – Harvest Moon: One World выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch

Релиз игры состоится в этом году.

Новая часть симулятора фермы Harvest Moon с подзаголовком One World выйдет эксклюзивно на гибридную консоль Nintendo Switch. Релиз должен состояться в этом году.

Об этом сообщили разработчики из студии Natsume.

«Harvest Moon: One World станет совершенно новой главой в истории Harvest Moon, которая понравится, как давним поклонникам серии, так и новым игрокам. На протяжении десятилетий серия Harvest Moon продолжает свое развитие, но при этом остается увлекательным симулятором фермы, верным семейным ценностям. В ближайшие месяцы мы непременно поделимся подробностями о Harvest Moon: One World», — заявил президент и CEO компании Natsume Хиро Маэкава.

Разработчики обещают, что следующая часть серии получит новый игровой движок и новую графику.

Что такое HarvestMoon

Harvest Moon – это серия симуляторов фермы, которая на данный момент насчитывает 31 игру. Первая часть Harvest Moon вышла в 1997 году. Задача игрока – заниматься земледелием и животноводством, продавать произведенные продукты и улучшать свою ферму. Помимо развития своего участка игрок может общаться с другими персонажами и даже завести семью.

В Harvest Moon: One World игроки окажутся в мире, где нет ни томатов, ни клубники или даже капусты. В поисках овощей и фруктов игроки отправятся исследовать большой открытый мир с множеством локаций – от солнечных пляжей до заснеженных гор.