Шутер Halo 3 вышел в Steam

Третья часть легендарного шутера пополнила сборник Halo: The Master Chief Collection.

Сегодня в магазине цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз шутера Halo 3. Игра пополнила обновленный сборник Halo: The Master Chief Collection.

Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Twitter.

Всю коллекцию игр Halo можно приобрести в Steam за 479 грн. Отдельно третью часть Halo отдают за 169 грн.

Трейлер Halo 3

Напомним, шутер Halo 3 вышел в 2007 году на Xbox 360. В третьей части главным героем снова выступает Мастер Чиф – последний оставшийся в живых «Спартанец», боец элитного подразделения генетически-модифицированных солдат. Сюжет рассказывает о противостоянии людей с альянсом инопланетных рас под названием Ковенант. Помимо одиночной кампании в Halo 3 есть мультиплеер. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 94 балла из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей. В 2014 году третья часть Halo была переиздана в составе сборника Halo: Master Chief Collection для консоли Xbox One.

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