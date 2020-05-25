Публичный тест Halo 3 на ПК стартует в июне

Третья часть фантастического шутера может выйти на ПК уже в июле.

Публичное тестирование научно-фантастического шутера Halo 3 на ПК стартует в первой половине июня.

Об этом студия 343 Industries сообщила на официальном форуме игры.

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Как и в случае в двумя предыдущими играми серии, Halo 3 будет находится на этапе тестирования от двух до четырех недель. Вероятней всего релиз третьей части шутера состоится в июле. В магазине цифровой дистрибуции Steam он пополнит сборник Halo: The Master Chief Collection. Весь сборник можно приобрести в Steam за 479 грн.

Напомним, шутер Halo 3 вышел в 2007 году на Xbox 360. В третьей части главным героем снова выступает Мастер Чиф – последний оставшийся в живых «Спартанец», боец элитного подразделения генетически-модифицированных солдат. Сюжет рассказывает о противостоянии людей с альянсом инопланетных рас под названием Ковенант. Помимо одиночной кампании в Halo 3 есть мультиплеер. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 94 балла из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей. В 2014 году третья часть Halo была переиздана в составе сборника Halo: Master Chief Collection для консоли Xbox One.

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