Злоумышленниками оказались представители той же группировки, которая взломала сервера польской студии в феврале этого года.

Хакеры снова угрожают выложить в Сеть исходный код Cyberpunk 2077, Thronebreaker, "Ведьмака 3" и его некстген-версий, а также прочие внутренние документы студии CD Projekt RED. Злоумышленниками оказались члены все той же группировки Babuk, которая взломала сервера компании в феврале этого года.

Как сообщают на портале DataBreaches, в феврале организация Babuk устроила аукцион, на котором продавала полученную информацию. Однако вскоре злоумышленники заявили, что продали данные за пределами аукциона и остановили торги.

Однако теперь организация провела "ребрендинг", сменив название на Payload Bin, и изменив свою "бизнес-стратегию". Теперь хакеры планируют заново обнародовать украденную информацию, но сделать это прямиком на своем сайте.

Напомним, что в феврале из-за кибератаки студия была вынужденна отложить выпуск патча 1.2 для Cyberpunk 2077 на более поздние сроки, так как ей приходилось восстанавливать резервные копии.

На данный момент в CD Projekt никак не отреагировали на ситуацию. Также неизвестно какой ущерб может понести студия, так как в руки злоумышленников помимо прочего попали SDK консолей – комплекты программного обеспечения для PS4, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch. В теории, хакеры могут написать на украденных SDK любое ПО для консолей. Но на практике, оно должно быть подписано платформодержателями. Впрочем, это все равно может навредить и без того натянутым отношениям между CDPR и Sony. Отметим, что последняя все еще не вернула Cyberpunk 2077 в PS Store.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов