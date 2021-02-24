Выпуск обещанного обновления перенесен на вторую половину марта.

Студия CD Projekt выступила к игрокам с обращением, в котором сообщила, что не сможет выпустить обещанное обновление для игры в этом месяце. Причиной разработчики назвали масштабы патча и недавнюю кибератаку на компанию.

Об это студия сообщила в Твиттере.

"Несмотря на то, что мы очень хотели выпустить патч 1.2 для Cyberpunk 2077 в указанные ранее сроки, из-за недавней кибератаки на IT-инфраструктуру нашей студии и масштабов обновления этого, увы, не произойдет", – заявили в CD Projekt.

Разработчики отметили, что сейчас работают над качественными улучшениями и исправлениями, а также пообещали выпустить этот патч во второй половине марта.

Про кибератаку на CD Projekt

9 февраля CD Projekt RED сообщила о том, что ее сервера взломала неизвестная группа хакеров. По данным разработчиков, злоумышленники получили доступ к исходным кодам Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, "Гвинта" и невыпущенной версии третьего "Ведьмака" – предположительно для консолей нового поколения.

Помимо прочего хакеры завладели административными, бухгалтерскими и прочими данными.

Преступники требовали выкуп, но студия не захотела вести с ними диалог.

В результате хакеры слили в сеть исходный код "Гвинта" и продали на аукционе исходные коды Cyberpunk 2077 и "Ведьмака 3" за $7 млн.

В это время CD Projekt занималась восстановлением резервных копий данных со своих серверов.

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Автор: Сергей Коршунов