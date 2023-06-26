Внутри Rockstar Games проект может проходить под именем Fireball.

Пользователи считают, что выяснили кодовое название горячо ожидаемой Grand Theft Auto 6. Внутри Rockstar Games игра могла получить имя Fireball, которое связано с Вайс-Сити.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом KekanKok обратил внимание на резюме актера Реджи Тэлли ("Удивительная миссис Мейзел"). Он упомянул, что работал над игрой Rockstar Games под кодовым названием Fireball. Пользователи небезосновательно связывают это имя с GTA 6.

Ранее актриса Натония Моне отметилась аналогичной утечкой. Девушка написала в резюме, что трудилась над тайной игрой Fireball от Rockstar. Спустя сутки эта информация исчезла, но она успела обрести огласку. И вот теперь появилось второе упоминание.

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По мнению пользователей, Fireball — это отсылка к огненному мячу на логотипе баскетбольной команды "Майами Хит". Действие GTA 6 разворачивается в Вайс-Сити, который вдохновлен Майами. Отсюда и связь со спортивным коллективом.

Параллельно актер озвучения Майкл Урсу указал в резюме, что работал над секретной игрой Rockstar для гарнитур виртуальной реальности. О каком проекте идет речь, пока неизвестно. Однако фанаты считают, что это GTA V для VR.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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