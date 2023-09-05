Анонс шестой части может состояться уже в следующем месяце – с релизом ровно через год.

В сети появилась еще одна довольно интересная утечка по шестой части Grand Theft Auto, согласно которой горячо ожидаемый боевик может быть анонсирован уже в следующем месяце, 23 октября.

Об этом стало известно из опубликованной в твиттере аудиозаписи, на которой Штраус Зельник, глава Take-Two (владелец Rockstar), на встрече с инвесторами рассказывает о планах компании на GTA 6, включая ожидаемые сроки запуска и официального анонса.

В ней звучат две важные даты – анонс 23 октября (2023 года) – с релизом еще через год, 24 октября 2024-го.

Аудиозапись вызвала дискуссии о правдоподобности, некоторые допускают, что она была сгенерирована с помощью нейросетей. В пользу того, что запись реальна, говорит тот факт, что по требованию Take-Two запись была удалена из твиттера. Финансовые отчеты компании также указывают на релиз шестой части в период с апреля 2024 по март 2025 года, что тоже дает аргумент за правдивость релиза в октябре.

Видео дня

Напомним, в сентябре прошлого года состоялась масштабная утечка по GTA 6: в сеть попали геймплейные видео и скриншоты. В Rockstar Games подтвердили слив. Материалы также содержат упоминания девкита PS4, но выйдет ли игра на прошлом поколении консолей, пока непонятно.

Все, что известно о GTA 6 на данный момент

Rockstar Games официально подтвердила разработку шестой части ранее в этом году, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, серия должна вернуться к Vice City, игровому аналогу Майами. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из главы Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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