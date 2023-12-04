Из того, что уже известно, действие игры будет происходить в Вайс-Сити, а площадь карты вдвое превосходит Лос-Сантос из GTA 5.

В преддверии дебютного трейлера GTA 6, который покажут уже завтра, фанаты серии криминальных боевиков в открытом мире продолжают добывать крупицы информации из всевозможных утечек, составляя возможную картину грядущего хита.

Карта, без преувеличения, одна из важнейших тем среди всех фанатов серии GTA. Каждую номерную часть она увеличивалась в размерах, поэтому от ГТА 6 геймеры закономерно ожидают огромный мир, на исследование которого уйдут сотни часов.

Недавняя утечка демонстрирует видео с городским пейзажем из GTA VI. Из того, что уже известно, действие игры будет происходить в Вайс-Сити, а площадь карты вдвое превосходит Лос-Сантос из "пятерки". Фанаты воспользовались утечкой для того, чтобы попытаться воспроизвести карту предстоящей игры.

Последние слухи говорят, что в шестой части GTA будет три основных города и четыре городка поменьше, а по центру карты располагается большое озеро. Это означает, что карта GTA будет более комплексной и разнообразной, чем предполагалось.

Такое расширение карты может означать новые особенности геймплея. В частности, можно ожидать более широкий спектр доступных локаций: от шумных пляжей до густонаселенных городских районов и, возможно, даже сельских регионов. Это разнообразие окружающей среды может обогатить геймплей, предлагая новые возможности для миссии, исследования миссий и взаимодействия с NPC.

Также интерес поклонников серии может разогреть тот факт, что можно будет заходить в 70% зданий. Одним из главных недостатков GTA 5 многие как раз называли ограниченный доступ к многим зданиям в игре. По большей части они являлись частью сюжетных миссий, а многие другие здания в открытом мире игры остаются закрытыми и не доступными для исследования.

Другие инсайды предполагают, что карта GTA 6 будет постоянно расширяться вместе с новыми обновлениями. Правда, не совсем понятно, коснуться ли изменения только онлайн-режима или их можно также будет увидеть и в одиночной игре.

Так или иначе, полную информацию о карте мы не получим до полноценного релиза игры. Пока Rockstar официально даже не показала ни одного кадра, а первый показ запланирован на 5 декабря.

Пока что официально о GTA 6 практически ничего неизвестно, однако слитый билд в сентябре 2022 года приоткрыл много тайн не только в плане сеттинга и героев, но и некоторых механик. Так, действие GTA 6 должно развернуться в современной версии Вайс-Сити, а игровое пространство выйдет за пределы города.

Также можно уже с уверенностью говорить, что в новой GTA будет два главных героя и впервые для этой серии одним из них будет женщина. Предполагается, что линия героев будет основана на истории Бонни и Клайда: герои будут грабить банки и выстраивать свою преступную империю.

Дебютный ролик с демонстрацией игры покажут 5 декабря. Когда выйдет сама игра, неизвестно, но финансовые отчеты Take-Two (владелец Rockstar) указывают, что релиз шестой части GTA состоится "в период с апреля 2024 по март 2025 года".

Вас также могут заинтересовать новости: