Игрокам показали, как работает режим для арахнофобов в Grounded

Пауков можно сделать не страшными, но они все равно будут представлять угрозу персонажам.

В кооперативном симуляторе выживания Grounded появился режим для арахнофобов – людей, которые боятся пауков.

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Сотрудники портала Eurogamer продемонстрировали работу режима. В игре будет шесть различных вариантов изменения внешнего облика пауков – можно уменьшить количество лап или оставить только голову и туловище. Несмотря на внешние изменения, пауки в игре все равно будут представлять серьезную опасность.

Напомним, 28 июля кооперативный симулятор выживания Grounded вышел в ранний доступ на Xbox One и ПК. Главными героями игры стали дети, которые уменьшились до размера насекомых. Им предстоит выживать на заднем дворе собственного дома, строить укрытие, создавать оружие, сражаться с муравьями и пауками. Вскоре после выхода в ранний доступ Grounded возглавила рейтинг самых продаваемых игр в магазине цифровой дистрибуции Steam. У игры уже более 1300 отзывов, из них 76% положительных. Пользователи в основном хвалят интересный сеттинг, страшных пауков и хорошую графику.

Полноценный релиз Grounded намечен на 2021 год.

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