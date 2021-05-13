Сегодня компания Google запустила в Украине Play Pass – подписочный игровой сервис для Android-устройств, аналог Apple Arcade или Xbox Game Pass.
Оформить подписку на Play Pass можно через магазин Google Play на смартфонах и планшетах. Сервис дает доступ к библиотеке из 800 игр и приложений, среди которых Stardew Valley, Limbo, Dead Cells, This War of Mine, Terraria и другие.
Платные игры или программы подписчикам достаются бесплатно, а во free-to-play проектах отключается реклама.
Первые месяц сервис Play Pass можно опробовать бесплатно, а далее за подписку нужно будет платить:
- 49,99 грн в месяц;
- 449, 99 грн в год.
Google также предлагает оформить семейный вариант подписки с доступом до 5 человек.
Напомним, изначально Play Pass запустили в США в 2019 году. В 2020-м сервис заработал в Германии, Австралии, Канаде и в других странах.