Подписчики Play Pass могут получить доступ к сотням игр и приложений на Android-устройствах.

Сегодня компания Google запустила в Украине Play Pass – подписочный игровой сервис для Android-устройств, аналог Apple Arcade или Xbox Game Pass.

Оформить подписку на Play Pass можно через магазин Google Play на смартфонах и планшетах. Сервис дает доступ к библиотеке из 800 игр и приложений, среди которых Stardew Valley, Limbo, Dead Cells, This War of Mine, Terraria и другие.

Платные игры или программы подписчикам достаются бесплатно, а во free-to-play проектах отключается реклама.

Первые месяц сервис Play Pass можно опробовать бесплатно, а далее за подписку нужно будет платить:

49,99 грн в месяц;

449, 99 грн в год.

Google также предлагает оформить семейный вариант подписки с доступом до 5 человек.

Напомним, изначально Play Pass запустили в США в 2019 году. В 2020-м сервис заработал в Германии, Австралии, Канаде и в других странах.

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Автор: Сергей Коршунов