Компания представила технологию ACE for Games для разработки NPC с использованием искусственного интеллекта.

Главный производитель графических процессоров, компания Nvidia представила технологии ACE for Games по "оживлению" неигровых персонажей при помощи искусственного интеллекта.

Cвежая разработка поможет в обучении NPC (неигровых персонажей) свободному общению с игроком и автоматическому распознаванию речи и преобразованию текста в речь. Также при помощи использования генеративного ИИ персонажи смогут поддерживать свободный диалог с героем.

В качестве демонстрации Nvidia совместно с ИИ-стартапом Convai показала демоверсию в реальном времени, которое работает на Unreal Engine 5. В нее NPC, владелец азиатской забегаловки, взаимодействовал с игроком, отвечая на задаваемые вопросы голосом и давая реалистичные ответы, соответствующие истории персонажа.

Как отметили представители Nvidia, технология работает с несколькими персонажами одновременно. Можно даже заставить неигровых персонажей разговаривать друг с другом.

В компании не уточнили, какое "железо" потребуется игрокам для бесперебойной работы технологии, поэтому пока сложно сказать, насколько близка ее реализация в полноценных играх.

Наряду с войной в Украине в мире идет "война чипов", которая может привести к серьезным глобальным сбоям в производстве всех товаров – от автомобилей до компьютеров. В Nvidia на фоне этого сделали тревожное заявление.

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