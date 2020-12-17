Студия Ubisoft продолжает раздачу игр в честь акции Happy Holidays. В этот раз пользователи могут получить бесплатно гонки Trials Rising от украинского офиса компании. Забрать ПК-версию игры себе в коллекцию можно в течение 24 часов.
Трейлер Trials Rising
В Trials Rising нужно устраивать гонки на мотоциклах, преодолевать полосы препятствий с множеством ловушек и ям, а также соревноваться с другими пользователями в локальном или сетевом многопользовательском режиме. Еще в Rising есть редактор, в котором можно самостоятельно собирать новые уровни.
Получить игру бесплатно можно на странице акции на сайте Ubisoft.
Напомним, 14 декабря Ubisoft запустила акцию Happy Holidays, в рамках которой обещала ближайшие 5 дней дарить пользователям различные подарки.
- Первой наградой стал набор "Мореплаватель" и легендарный костюм Байека (из Assassin's Creed: Origins) для экшена Assassin’s Creed Valhalla.
- Второй наградой была космическая аркада Starlink: Battle for Atlas.
- Третьей наградой стал набор косметических предметов для Watch Dogs: Legion.