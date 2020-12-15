Забрать игру можно в течение 24 часов.

Студия Ubisoft запустила бесплатную раздачу космической аркады Starlink: Battle for Atlas.

Забрать ПК-версию игры можно в течение 24 часов на официальном сайте компании.

Трейлер Starlink: Battle for Atlas

Подробнее о Starlink: Battle for Atlas

Это космическая аркада с видом от третьего лица, действие которой происходит в вымышленной звездной системе Атлас. Игрок исследует космос, встречает различных инопланетных существ, заключает союз с ними и берет себе в команду. Пользователь может сражаться с врагами как в космосе, так и на поверхности планет. Космические корабли можно настраивать и комплектовать по своему желанию, а также комбинировать различные виды вооружения. В базовую версию игры входят 4 корабля, 6 пилотов и 12 видов оружия.

Напомним, 14 декабря Ubisoft запустила акцию Happy Holidays, в рамках которой обещала ближайшие 5 дней дарить пользователям различные подарки. Первой наградой стал набор "Мореплаватель" и легендарный костюм Байека (из Assassin's Creed: Origins) для экшена Assassin’s Creed Valhalla.

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Автор: Сергей Коршунов