God of War Ragnarok системные требования: как игра работает на разных видеокартах / фото Sony

God of War: Ragnarok, которую многие называют одной из лучших игр в истории PlayStation, уже завтра, 19 сентября, выйдет на ПК. В преддверии релиза Nvidia опубликовала результаты внутренних тестов ПК-версии на разных видеокартах GeForce RTX 40.

"Рагнарек" протестировали на компьютере с Intel Core i9-14900K и 64 Гбайт ОЗУ и на ноутбуке с Intel Core i9-13980HX и 32 Гб ОЗУ. Игра поддерживает апскейлер DLSS 3, поэтому владельцы последнего поколения получат существенный прирост в производительности.

Какая видеокарта нужна для God of War Ragnarok

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  • Чтобы получить 60 кадров в секунду при максимальных настройках графики в нативном 4K и с выключенным DLSS, нужна карта GeForce RTX 4070 Super, а лучше RTX 4070 Ti Super. На обычной RTX 4070 игра будет выдавать около 50 fps. GeForce RTX 4090 в этом разрешении показывает под сотню кадров. 
  • Для 2К-гейминга хватит и RTX 4060 Ti. RTX 4060 показывает более 60 fps при разрешении 1080p и максимальных настройках. Вполне ожидаемо, что если подключить DLSS 3, то производительность на всех ускорителях становится заметно выше.
  • Заодно были протестированы мобильные версии RTX 40. Оказалось, что в 1080p и на максимальных настройках приличную частоту кадров без DLSS показывает даже мобильная GeForce RTX 4050.

Фото God of War Ragnarok 18 сентября 2024
Фото God of War Ragnarok 18 сентября 2024
Фото God of War Ragnarok 18 сентября 2024
Фото God of War Ragnarok 18 сентября 2024
Фото God of War Ragnarok 18 сентября 2024

Важно отметить, что игра требует обязательного наличия твердотельного накопителя (SSD) для установки. Потребуется довольно емкое устройство – 190 ГБ, хотя на PS5 ей нужно около 85 ГБ.

God of War Ragnarok – это продолжение God of War 2018 года, мягкого перезапуска популярной франшизы в антураже скандинавской мифологии. По сюжету сиквела, главный герой Кратос и его повзрослевший сын, Атрей, должны предотвратить Рагнарек – гибель богов и всего сущего.

Sony в последние годы активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои эксклюзивы. Ранее в этом году уже успели выйти Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima – обе игры привлекли большое количество игроков и показали хорошие продажи.

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