Одна из лучших игр в истории PlayStation доберется до ПК уже завтра, 19 сентября.

God of War: Ragnarok, которую многие называют одной из лучших игр в истории PlayStation, уже завтра, 19 сентября, выйдет на ПК. В преддверии релиза Nvidia опубликовала результаты внутренних тестов ПК-версии на разных видеокартах GeForce RTX 40.

"Рагнарек" протестировали на компьютере с Intel Core i9-14900K и 64 Гбайт ОЗУ и на ноутбуке с Intel Core i9-13980HX и 32 Гб ОЗУ. Игра поддерживает апскейлер DLSS 3, поэтому владельцы последнего поколения получат существенный прирост в производительности.

Какая видеокарта нужна для God of War Ragnarok

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Чтобы получить 60 кадров в секунду при максимальных настройках графики в нативном 4K и с выключенным DLSS, нужна карта GeForce RTX 4070 Super, а лучше RTX 4070 Ti Super. На обычной RTX 4070 игра будет выдавать около 50 fps. GeForce RTX 4090 в этом разрешении показывает под сотню кадров.

Для 2К-гейминга хватит и RTX 4060 Ti. RTX 4060 показывает более 60 fps при разрешении 1080p и максимальных настройках. Вполне ожидаемо, что если подключить DLSS 3, то производительность на всех ускорителях становится заметно выше.

Заодно были протестированы мобильные версии RTX 40. Оказалось, что в 1080p и на максимальных настройках приличную частоту кадров без DLSS показывает даже мобильная GeForce RTX 4050.

Важно отметить, что игра требует обязательного наличия твердотельного накопителя (SSD) для установки. Потребуется довольно емкое устройство – 190 ГБ, хотя на PS5 ей нужно около 85 ГБ.

God of War Ragnarok – это продолжение God of War 2018 года, мягкого перезапуска популярной франшизы в антураже скандинавской мифологии. По сюжету сиквела, главный герой Кратос и его повзрослевший сын, Атрей, должны предотвратить Рагнарек – гибель богов и всего сущего.

Sony в последние годы активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои эксклюзивы. Ранее в этом году уже успели выйти Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima – обе игры привлекли большое количество игроков и показали хорошие продажи.

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