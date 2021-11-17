Бобби Котика также уличили в покрывательстве сотрудников, которые ранее приставали к женщинам.

Издание Wall Street Journal опубликовало масштабное расследование о генеральном директоре Activision Blizzard Бобби Котике и ситуации в издательстве. Оказалось, что руководитель сексуально домогался одну из сотрудниц и покрывал других разработчиков, которые занимались тем же. Вот только увольнять главу никто не собирается.

Согласно данным WSJ, в 2006 году Бобби Котик приставал к своей секретарше и угрожал ей смертью во время телефонного звонка. Тогда руководитель публично извинился, и дело не дошло до суда. Директор также покрывал разных разработчиков, которых обвиняли в сексуальных домогательствах. Один из них — глава Treyarch Дэн Батинг. В 2017 году он приставал к сотруднице Activision после вечеринки. Директора хотели уволить, а Бобби Котик не дал этого сделать. Однако на фоне нового скандала Дэн Батинг все-таки покинул свой пост.

Руководитель издательства также помог замять дело об изнасиловании в стенах Sledgehammer Games, внутренней студии компании. А недавний уход главы Blizzard Джен Онил связан как раз с ситуацией в Activision. Она не верила, что Бобби Котик действительно будет проводить реформы.

Дальнейшее развитие событий

По словам Wall Street Journal, генеральный директор знал обо всех проблемах с домогательствами в издательстве. Когда о них начали массово говорить, то Бобби Котик лишь старался контролировать ситуацию и не принимал меры для изменения внутренней культуры Activision. Зарплату он тоже себе снизил специально, чтобы минимизировать ущерб от скандала и избежать неудобных вопросов.

Представители издательства отрицают заявления Wall Street Journal. Согласно официальному ответу Activision, Бобби Котик не мог знать обо всех домогательствах в издательстве.

Совет директоров поддержал руководителя и назвал его прекрасным лидером. В сообщении правления сказано, что Бобби Котик не скрывал масштабы проблемы с внутренней культурой компании.

Сейчас 150 сотрудников Activision устроили протест с требованием уволить главу издательства. Однако совет директоров не собирается этого делать.

Автор: Назар Степорук