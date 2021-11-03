Джен Онил покинула пост одного из руководителей.

Недавно Activision Blizzard опубликовала очередной финансовый отчет и выступила перед инвесторами. Благодаря этому стало известно, что разработка Diablo IV и Overwatch 2 потребует больше времени, чем предполагалось. Обе игры не выйдут в 2022 году. Параллельно появилась информация о смене руководства в Blizzard.

Слайд с презентации для инвесторов, посвященный Diablo IV и Overwatch 2, опубликовал в личном микроблоге журналист Стивен Тотило. "Метелица" заверила акционеров, что в следующем году выпустит "значительное количество контента". Однако два новых проекта перенесли на более поздний срок. Когда именно теперь планируется выпустить Diablo IV и Overwatch 2, Blizzard не указала.

Свое решение "Метелица" прокомментировала так: "Это две самые долгожданные игры в индустрии, и наши команды добились больших успехов на пути к [их] завершению в последних кварталах. Но мы считаем, что предоставление командам дополнительного времени для завершения производства и дальнейшего роста их творческих запала для поддержки игр после запуска гарантирует, что эти проекты будут радовать и привлекать людей в течение многих лет в будущем. Эти решения отодвинут финансовый подъем, который мы ожидали увидеть в следующем году. Но мы уверены, что это правильное решение для наших сотрудников, наших игроков и долгосрочного успеха наших франшиз".

О смене руководства Blizzard

В августе "Метелицу" покинул ее президент Джей Аллен Брэк. Причиной ухода стал скандал с сексуальными домогательствами и братской культурой в компании.

Новыми руководителями Blizzard назначили Майка Ибарру и Джен Онил. А теперь последняя заявила, что оставит свою должность. Она возглавит некоммерческую организацию Women in Games International, которая получит от "Метелицы" пожертвование в размере $1 миллиона.

На новом месте Джен Онил займется вопросами равноправия и разнообразия в игровой индустрии. По словам бывшего руководителя, ее решение вдохновлено борьбой сотрудников Blizzard за изменения внутри компании.

Автор: Назар Степорук