Журналисты отметили, что в боевой системе много заимствований из серии Batman Arkham.

Сегодня британское издание Metro раньше времени опубликовало рецензию на новый супергеройский экшн для PlayStation 5 – Spider-Man: Miles Morales. Вскоре материал был удален с сайта, однако УНИАН выбрал главное из обзора игры.

Основной сюжет в Miles Morales проходится за 8 часов. История предыдущей части, Marvel’s Spider-Man, длилась 16 часов.

Преимуществами сюжета стал финал и взаимоотношения Майлза Моралеса с главной злодейкой игры – женской версией антагониста из комиксов Тинкерера.

Как и заявляли разработчики, на PlayStation 5 в игре приходится выбирать из двух режимов: динамического 4К 60 FPS и без рейтрейсинга или же динамического 4К 30 FPS, но с трассировкой лучей. В издании были разочарованы тем, что в данный момент ни одна из консолей нового поколения не может запустить игру в 4К 60 FPS с рейтрейсингом.

Сам рейтрейсинг в Miles Morales журналистам издания понравился. Отражения хоть и в низком разрешении, зато кардинально преображают игру и дарят новые ощущения при полете по городу на паутине.

В игре много зрелищных моментов, а боевая система стала глубже благодаря venom-способностям Майлза Моралеса. В то же время авторы Metro отметили, что в боях и стелсе много заимствований из серии Batman Arkham.

Журналисты похвалили быстрые загрузки в игре. После гибели персонажа игра возвращается к контрольной точке за 2 секунды.

Во время игры PlayStation 5 выдает такой же низкий уровень шума, как и Xbox Series X.

Издание Metro поставило игре 8 баллов из 10.

Геймплей Spider-Man: Miles Morales

Напомним, Spider-Man: Miles Morales выходит 12 ноября на PS4 и PS5. Главным героем станет 17-летний Майлз Моралес. Действие игры развернется в канун Рождества в Нью-Йорке спустя год после событий оригинальной Marvel’s Spider-Man. По сюжету между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной организацией началась война, а дом Майлза в Гарлеме окажется в эпицентре событий.

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Автор: Сергей Коршунов