Мероприятие проведут с 12 по 15 июня.

Организаторы популярной игровой выставки E3, компания ESA, объявила дату проведения мероприятия. Ивент пройдет с 12 по 15 июня в онлайн-формате.

Об этом организаторы сообщили на своем сайте.

"Более двух десятилетий E3 была главной площадкой для демонстрации лучшего, что может предложить индустрия видеоигр. В этом году мы превращаем E3 в более инклюзивное мероприятие, но по-прежнему будем стремиться заинтересовать фанатов важными открытиями", – заявил генеральный директор ESA Стэнли Пьер-Луи.

В этом году на E3 будут представлены следующие издатели и платформодержатели:

Nintendo;

Xbox;

Take-Two Interactive;

Ubisoft;

Capcom;

Koch Media;

Konami;

Warner Bros.

В свою очередь журналисты издания GamesIndustry подчеркнули, что Sony, а также компании EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco и Square Enix все еще не подтвердили свое участие в E3 2021, и вероятней всего пропустят выставку.

Посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия смогут все желающие.

Напомним, что в прошлом году E3 отменили из-за начавшейся пандемии коронавируса. Тогда организаторы обещали, что в 2021 году выставка точно состоится. В следующем, 2022 году, компания ESA намерена провести E3 в традиционном офлайн-формате.

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Автор: Сергей Коршунов