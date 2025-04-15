Лента почти отобрала титул самой успешной игровой экранизации у "Братья Супер Марио в кино".

Фильм Minecraft продолжает набирать обороты в прокате и на десятый день после премьеры уже собрал 552 миллиона долларов по всему миру. Это ставит его в один ряд с "Братья Супер Марио в кино", который до сих пор удерживает звание самой кассовой игровой адаптации.

В США Minecraft Movie заработал почти 279 миллионов долларов, и это всего на несколько миллионов меньше, чем у Марио за тот же срок. Причём в отличие от конкурента, у которого релиз пришёлся на пасхальные выходные, Minecraft не получил подобного бонуса и всё равно показал почти идентичный результат.

Пока аналитики с интересом следят за сравнением дневных сборов и спорят, сможет ли Minecraft догнать или даже превзойти Super Mario, студия Warner Bros. уже намекнула на продолжение. Как заявил один из продюсеров, "чернила на бумаге ещё не высохли, но всё идёт к тому, что будет сиквел".

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Джек Блек пришёл в один из кинотеатров, чтобы попросить зрителей не буянить на Minecraft. Актёр попросил зрителей не разносить зал.

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