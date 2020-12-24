Компания Epic Games продолжает ежедневную бесплатную раздачу игр. Сегодня, 24 декабря, геймеры могут забрать необычный платформер Inside. Эта инди-игра в 2016 году получила множество наград, включая статуэтки The Game Awards и BAFTA.
Трейлер Inside
Подробней про игру Inside
Inside – это инди-игра с загадочным сюжетом, которая сочетает в себе жанры платформера и головоломки. Здесь, как и в нашумевшем Limbo, предыдущем проекте студии, главным героем выступает маленький мальчик. У него нет ни имени, ни оружия. Так что на протяжении всей игры нужно избегать различных опасностей и не давать врагам себя поймать или убить.
Сюжет рассказывает о мире, где над людьми ставятся жуткие эксперименты, превращая их в безвольных рабов. Игроку придется исследовать мир и узнать, какие секреты он хранит.
Inside вышла в 2016 году, собрав восторженные отзывы критиков и множество наград. Пользователи в сети до сих пор строят теории, пытаясь интерпретировать финал игры.
Напомним, что Epic Games запустила масштабную раздачу игр еще 17 декабря. За это время пользователи получили следующие интерактивные проекты:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation;
- Metro 2033 Redux;
- Tropico 5.
Акция продлится до 31 декабря. Какая именно игра попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00. А на то, чтобы забрать ее себе в коллекцию отводится 24 часа.