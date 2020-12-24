Бесплатная раздача Inside закончится в Epic Games Store 25 декабря в 18:00 по киевскому времени.

Компания Epic Games продолжает ежедневную бесплатную раздачу игр. Сегодня, 24 декабря, геймеры могут забрать необычный платформер Inside. Эта инди-игра в 2016 году получила множество наград, включая статуэтки The Game Awards и BAFTA.

Трейлер Inside

Подробней про игру Inside

Inside – это инди-игра с загадочным сюжетом, которая сочетает в себе жанры платформера и головоломки. Здесь, как и в нашумевшем Limbo, предыдущем проекте студии, главным героем выступает маленький мальчик. У него нет ни имени, ни оружия. Так что на протяжении всей игры нужно избегать различных опасностей и не давать врагам себя поймать или убить.

Сюжет рассказывает о мире, где над людьми ставятся жуткие эксперименты, превращая их в безвольных рабов. Игроку придется исследовать мир и узнать, какие секреты он хранит.

Inside вышла в 2016 году, собрав восторженные отзывы критиков и множество наград. Пользователи в сети до сих пор строят теории, пытаясь интерпретировать финал игры.

Напомним, что Epic Games запустила масштабную раздачу игр еще 17 декабря. За это время пользователи получили следующие интерактивные проекты:

Cities Skylines;

Oddworld: New 'n' Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid;

Alien: Isolation;

Metro 2033 Redux;

Tropico 5.

Акция продлится до 31 декабря. Какая именно игра попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00. А на то, чтобы забрать ее себе в коллекцию отводится 24 часа.

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Автор: Сергей Коршунов