Однажды другие разработчики ополчились против геймдиректора в мультиплеере, тогда было решено, что дипломатия - страшная сила.

В Civilization 7 кардинально изменят систему дипломатии, и некоторые корректировки баланса были внесены после того, как разработчики просто разгромили геймдиректора в одной из тестовых игр.

Как рассказал геймдиректор Эд Бич в интервью журналу PC Gamer, в предыдущих частях серии дипломатия сводилась к обмену ресурсами и простым договорённостям. В Civilization 7 механика станет глубже: игроки смогут подписывать договоры, участвовать в совместных инициативах с другими цивилизациями и использовать новую систему влияния, которая позволит оказывать реальное воздействие на ход игры.

"Теперь намного сложнее оставаться в стороне. Раньше дипломатия в мультиплеере была чем-то второстепенным, сводясь лишь к переговорам между игроками. Теперь у вас есть рычаги влияния, которые реально меняют ход партии".

Разработчик также признался, что одна из важных корректировок баланса появилась после того, как его собственная команда разработчиков буквально уничтожила его в тестовой сессии: "Все решили, что система военной усталости слишком жёсткая. Потому что как только я начал войну, вся игроки объединились, чтобы поддержать моего противника, и я оказался полностью парализован".

Видео дня

Релиз Sid Meier’s Civilization VII запланирован на 11 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчик Civilization рассказал, как Civilization 5 произвела фурор среди инженеров НАСА.

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