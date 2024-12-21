С такими разработчиками появление в игре телескопа Хаббл было очевидным решением.

Восторженный крик инженера НАСА можно было услышать два раза в истории: когда Нил Армстронг высадился на луну и когда в Civilization 5 добавили возможность запустить телескоп "Хаббл".

Про крайней мере об этом рассказал Эд Бич, в прошлом подрядчик НАСА, который работал в том числе и над телескопом "Хаббл", а последние 17 лет - творческий директор Civilization.

В интервью журналу Edge Бич поделился, что когда разработчикам нужно было придумать условие для научной победы в аддоне Brave New World для пятой части стратегии, он предложил добавить в игру возможность запуска телескопа "Хаббл". Офис Firaxis находится в Балтиморе, оттуда и управляется телескоп, поэтому такое решение было достаточно логичным.

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Позже когда Бич разговаривал с одним из бывших коллег из НАСА в Балтиморе, он узнал, что возможность запустить в космос их же телескоп произвела небывалый фурор среди работников агентства:

"Позже мы узнали, что в тот день, когда они увидели, что "Хаббл" добавляют в Civilization, весь офис буквально взорвался радостными возгласами, столько людей там играют в эту игру"

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима прочитал около 300 книг, чтобы сделать одну игру и переубедить Konami, что сюжет в играх важен.

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