Хидетака Миядзаки считает, что предстоящие игры покажут студию "с разных сторон".

Ранее в этом году From Software анонсировала разработку нескольких новых игр, которые ознаменуют "следующую главу" студии после Elden Ring. Подробности пока скудны, но Хидетака Миядзаки в разговоре с изданием Game Watch пролил немного света на то, чего нам следует ожидать.

Разработчик подтвердил, что его команда пока не работает над продолжением Elden Ring, но в то же время не исключает развития франшизы в будущем.

Сейчас From Software занята несколькими проектами в "самых разных жанрах". Некоторые из них находятся под руководством Миядзаки, а за другие отвечают его коллеги. Поэтому геймдизайнер считает, что предстоящие игры покажут студию с разных сторон.

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Дополнительных деталей, будет ли это, скажем, JRPG или игра в другом жанре, пока что нет. В сети считают, что анонс следующей игры From Software может состояться уже в декабре на церемонии TGA 2024.

Информация про отсутствие планов на Elden Ring 2 вряд ли станет сюрпризом. Ранее Миядзаки упоминал, что Shadow of the Erdtree станет единственным DLC для Elden Ring, и что у них сейчас нет планов на эту вселенную.

Также руководитель намекал, что следующим этапом From Software может стать не одна большая игра, которая превзойдет Elden Ring, а парочку небольших проектов.

А еще недавно стало известно, что Sony ведет переговоры о приобретении японского холдинга Kadokawa, который владеет From Software. На данный момент Kadokawa обдумывает предложение.

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