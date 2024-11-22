Хидетака Миядзаки попросил прощение у игроков за долгое ожидание DLC для Elden Ring.

Дополнение для Elden Ring - Shadow of the Erdtree получило награду за лучшее DLC на Golden Joystick Awards.

В своей речи геймдизайнер всех Souls-игр от FromSoftware Хидетака Миядзаки извинился перед игроками за долгое ожидание DLC: "Я должен искренне извиниться за то, что с момента выхода основной игры прошло более двух лет, прежде чем появилось это DLC. Получение столь престижной награды приносит мне огромное облегчение, и я глубоко благодарен всем игрокам, которые наслаждались и поддерживали основную игру и DLC."

Тогда Миядзаки объявил, что его команда уже работает над новой игрой. К сожалению, никакими подробностями он не поделился, но скорее всего, неанонсированный проект не будет связан с Elden Ring. Геймдизайнер рассказывал IGN, что у них сейчас нет планов на эту вселенную:

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"Elden Ring был огромным источником силы для FromSoftware, когда мы смотрели в будущее. В настоящее время мы работаем над различными новыми проектами, и я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать, что мы приготовили для вас в будущем."

Церемония награждения Golden Joystick Awards прошла вчера ночью. По её итогам, Black Myth: Wukong получила награду "Ультимативная игра года".

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