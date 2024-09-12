В игре появятся новые персонажи и режимы, в том числе и мультиплеер.

Спустя 10 лет после удаления из магазинов App Store и Google Play вирусная мобильная игра Flappy Bird возвращается, чтобы превратиться в полноценную мобильную игру с разными персонажами, кастомизацией и дополнительными режимами, в том числе мультиплеером, пишет IGN.

Оригинальная игра вышла в 2013 году и в то время была одной из самых скачиваемых в мире. Но уже годом позже она была удалена самим разработчиком из App Store и Google Play. Разработчик объяснил, что изначально Flappy Bird была задумана как способ скоротать пару минут. Но затем выяснилось, что геймеры на нее "подсаживаются".

Теперь Flappy Bird готовится к возвращению, причем не только на смартфонах, но также в веб-браузерах и на других устройствах. В переиздание войдут новые уровни и персонажи, а также испытания по сети. Точную дату перезапуска игры не называют, но на Android и iOS она появится в конце 2024-начале 2025.

Перевыпуском мобильной Flappy Bird занимается не ее создатель, а команда страстных фанатов под названием Flappy Bird Foundation, которые "стремятся поделиться культовой аркадой со всем миром". Они выкупили все права на игру.

Трейлер Flappy Bird 2024

Напомним, на днях на Android и iOS вышла новая игра в культовой серии The Elder Scrolls – это бесплатный мобильный симулятор в духе Fallout Shelter. Что касается полноценной TES 6, то даже при самом оптимистичном раскладе она выйдет не раньше 2028 года.

Также в сети вновь говорят о Half-Life 3. Инсайдеры уверяют, что продолжение культовой серии таки увидит свет и продолжит сюжет Half-Life: Alyx, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. Выход ожидается примерно в 2026-м.

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